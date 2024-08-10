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В минобороны Финляндии ответили на вопрос об открытии границы с Россией

МО Финляндии: вопрос об открытии границы с Россией рассматривает МВД страны

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Алексей Даничев/РИА Новости

Вопрос об открытии КПП на границе Финляндии и России находится в рамках юрисдикции финского министерства внутренних дел. Так глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен ответил на вопрос о возможном открытии границы с РФ уже осенью, передает телеканал MTV3.

«Вопрос о границе находится в ведении министра внутренних дел. Мы работаем в тесном контакте», — ответил он на вопрос журналистов телеканала о потенциальном открытии КПП на границе с Россией осенью этого года (цитата по ТАСС).

До этого глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен заявила, что Хельсинки может вернуться к вопросу открытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией осенью.

В свою очередь, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявлял, что на данном этапе отношений между Россией и Финляндией нет возможности открыть пропускные пункты между странами на границе.

По словам политика, потенциальное открытие КПП на границе Финляндии и России в будущем требует определенных гарантий со стороны Москвы. Финляндии нужно быть уверенной в том, что на пограничные пункты прибывают «только люди с действительными проездными документами».

Ранее в Финляндии из-за санкций столкнулись с дефицитом древесины.

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