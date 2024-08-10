В Грузии предупредили о «сотнях боевиков» с Украины для госпереворота в стране

Для реализации государственного переворота в Грузии США могут привлечь «сотни боевиков с Украины». Об этом пишет агентство Sputnik.Грузия со ссылкой на главного редактора Грузинформ Арно Хидирбегишвили.

По словам Хидирбегишвили, 26 октября в Грузии пройдут выборы, и «уже на 27 число намечена цветная революция». Как отметил эксперт, потенциальный госпереворот будет проходить в стране по сценарию 2003 года.

Как подчеркивается в сообщении, США планируют использовать «две группы» для реализации государственного переворота. Первые - бывшие силовики Грузии, которые уехали на Украину еще по приглашению экс-президента Михаила Саакашвили, а также боевики с территории Украины. Вторая группа —иностранные политтехнологи, которые уже приезжают в Грузию под видом туристов.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Соединенные Штаты намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент страны, Вашингтон сделал ставку на цветную революцию.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.