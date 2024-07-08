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США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией

Белый дом: США пересмотрят программы сотрудничества с Грузией

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Depositphotos

Соединенные Штаты начали пересмотр всех программ своего сотрудничества с Грузией. Об этом на брифинге заявил директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер, сообщает РИА Новости.

Карпентер отметил, что с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции в последние месяцы Тбилиси «двигается неправильным курсом».

Причиной охлаждения в отношениях между странами стал закон об иноагентах, принятый парламентом страны в мае.

Его рассмотрение было долгим и сопровождалось общественными протестами и митингами. Резкое недовольство законом выразили власти Евросоюза и США. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон, однако парламент преодолел ее вето.

6 июля стало известно, что Пентагон отложил военные учения в Грузии на время пересмотра отношений.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии заявил о приверженности укреплению дружбы с США.

Все новости на тему:
Закон об иноагентах в Грузии
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