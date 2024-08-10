Сын экс-премьера Бангладеш заявил, что его мать формально не ушла в отставку

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина формально продолжает оставаться главой кабмина, официально она в отставку не уходила. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил ее сын Саджиб Вазед Джой.

«Моя мать официально не уходила в отставку. У нее не было времени», - подчеркнул он.

По его словам, экс-премьер страны планировала сделать официальное заявление о своей отставке, однако протестующие не дали ей такой возможности. «Согласно конституции, она все еще премьер-министр Бангладеш», - добавил Джой.

До этого он заявлял, что Хасина вернется в Бангладеш после того, как новое правительство страны примет решение провести выборы.

По словам Джоя, у него никогда не было политических амбиций, поэтому сын экс-премьера Бангладеш «обосновался в США». Однако события в Бангладеш за последние несколько недель показывают, что существует вакуум лидерства, отметил он. Джой заявил, что не исключает, что может «заняться политикой» в будущем.

Хасина ушла в отставку и покинула страну. Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлекли армию.

Ранее был арестован бывший начальник разведки Бангладеш.