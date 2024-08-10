В США объяснили, почему ставят под сомнение атаку ВСУ на Курскую область

Западные военные эксперты усомнились в необходимости атаки ВСУ на территорию Курской области из-за шатких позиций украинской армии на других участках фронта. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Некоторые военные эксперты усомнились в целесообразности нападения Украины, учитывая ее слабость в других ключевых точках фронта», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «гораздо более крупные и лучше оснащенные вооруженные силы России», скорее всего, вытеснят украинские формирования.

До этого сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 10 августа ударил объемно-детонирующими бомбами ОДАБ-500 по скоплению военнослужащих и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Также стало известно, что в регион для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». Ситуация в регионе напряженная: введен режим ЧС, а жителей приграничных районов эвакуируют. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполье a href=«https://www.gazeta.ru/army/news/2024/08/10/23654527.shtml»>сообщило об ударах по объектам ВСУ в Славянске и Краматорске.