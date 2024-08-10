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Белый дом оцеплен Секретной службой США

Секретная служба США оцепила Белый дом из-за подозрительного предмета

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Секретная служба Соединенных Штатов, в обязанности которой входит безопасность первых лиц и государственных объектов, оцепила Белый дом из-за подозрительного предмета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Это оцепление в штатном режиме для проверки подозрительного предмета», — заявили в Секретной службе.

Известно, что несколько автомобилей экстренной службы приехали к территории Белого дома, а все въезды к зданию администрации США были заблокированы.

До этого Секретная служба Соединенных Штатов избавилась от кокаина, который был найден в Белом доме в прошлом году.

Белый порошок, оказавшийся кокаином, нашли в Белом доме 2 июля 2023 года, после чего в здании объявили эвакуацию. Сообщалось, что в тот день в резиденции президента США Джо Байдена находился его сын Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками.

Ранее в США выросло количество призывов к гражданской войне.

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