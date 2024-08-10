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Эксперт предупредил о пугающих последствиях победы Харрис на выборах

Политолог Селезнев не исключил военный хаос в мире с приходом Харрис

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Tom Brenner/Reuters

Если победу на президентских выборах в США одержит вице-президент страны Камала Харрис, то эскалация конфликтов в мире может усилиться. К такому выводу пришел декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, передает URA.RU.

«Война — это спасение для американского доллара», — отметил аналитик, уточнив, что, к примеру, конфликт на Украине необходим этой глобальной финансовой олигархии».

По его словам, чтобы поддержать американскую валюту и придумать, как списать 35-триллионовый госдолг, американские власти втягивают мир «в военный хаос».

По словам Селезнева, именно банкиры, которые являются владельцами федеральной резервной системы, номинировали в кандидаты в президенты Харрис, которой достаточно легко манипулировать.

До этого президента США Джо Байдена уличили в том, что он оставит преемнику поглощенную войной страну.

Ранее Трамп рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война.

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Выборы в США — 2024
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