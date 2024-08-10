Байдена уличили в том, что он оставит преемнику поглощенную войной страну

Президент США Джо Байден оставляет своему преемнику страну, которая погрязла в боевых действиях. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

В публикации отметили, что Байден производит впечатление «лидера военного времени». Он посвятил большую часть президентского срока конфликтам на Украине и в секторе Газа. В качестве примера в статье приводят такой факт: при Байдене США неоднократно бомбили мятежников из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене, а также Ирак и Сирию.

Политические аналитики издания обратили внимание, что война станет «ключевой частью наследия» Байдена.

До этого кандидат на пост главы американского государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business рассказал, из-за чего может начаться третья мировая война. По его мнению конфликт, который затронет все мировые державы, может вспыхнуть из-за некомпетентности президента США Джо Байдена и его окружения.

Ранее в Британии предрекли начало новой мировой войны.