На Кипре прошла демонстрация в поддержку Курской области после атаки ВСУ

У здания посольства России на Кипре прошла демонстрация в знак солидарности с жителями Курской области, которая подверглась атаке ВСУ, передает ТАСС. По информации агентства, в рамках акции у российского диппредставительства в Никосии появился мемориал из игрушек, цветов и флагов, вокруг него свечками выложили надпись: »Курск, мы с тобой».

«Задачей митинга было выражение поддержки и солидарности с жителями Курской области, ставшими жертвами этой агрессии. Это — чистой воды терроризм, так как Курская область находится за пределами зоны СВО, там нет никакой военной инфраструктуры», — заявил глава Координационного совета российских соотечественников Дмитрий Апраксин, выступивший одним из организаторов митинга.

Как отмечает ТАСС, под конец участники демонстрации исполнили гимн России. Агентство подчеркивает, что на ситуацию в Курской области отреагировали и в храме Николая Чудотворца в Лимасоле прочтением акафиста.

Российская армия 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в России рассказали, чем обернется для Киева атака по Курской области.