Бывший соратник Трампа сделал заявление по президентской гонке в США

Бывший вице-президент США Майк Пенс пообещал не вмешиваться в гонку за пост главы Белого дома в США, передает The Hill. Напарник Дональда Трампа на выборах 2016 и 2020 годов высказал недовольство как Республиканской партией, так и их соперниками в лице демократов.

«Остаюсь вне президентской кампании. По той причине, что я не могу одобрить это растущее отречение от наших союзников на мировой арене, которое захватило часть нашей [Республиканской] партии. Я не могу одобрить игнорирование нашего государственного долга, который только за последнюю неделю достиг $35 трлн», — пояснил Пенс.

Он добавил, что не поддерживает Трампа после того, как тот требовал от него поставить под сомнения исход выборов 2020 года. Пенс подчеркнул, что не готов выступить и на стороне демократов, вероятным кандидатом которых будет вице-президент США Камала Харрис.

«Республиканская партия должна призвать демократов к ответу и убедиться, что американский народ знает, что они предлагают», — резюмировал бывший соратник Трампа.

Ранее Трамп обвинил Байдена в потере уважения России и Китая.