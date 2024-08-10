Саудовская Аравия поддержала призыв к переговорам Израиля и ХАМАС

Власти Саудовской Аравии позитивно оценивают трехсторонний призыв лидеров Египта, Катара и США к Израилю и ХАМАС о возобновлении мирных переговоров. В своем X (бывший Twitter) МИД королевства приветствовал действия Вашингтона, Каира и Дохи по этому треку.

«Королевство полностью поддерживает их [США, Катара, Египта] усилия, направленные на прекращение огня и преодоление ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Совместное обращение лидеров трех государств к Израилю и ХАМАС появилось 9 августа. Стороны призвали к диалогу в Дохе или Каире для остановки боевых действий в секторе Газа. Кроме того, США, Катар и Египет пообещали предоставить свои финальные предложения по урегулированию ситуации. В ответ Израиль подтвердил готовность к диалогу в Дохе 15 августа.

Ранее в ХАМАС оценили возможность возобновления переговоров с Израилем.