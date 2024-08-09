В США рассказали о ходе расследования покушения на Трампа

ФБР уведомило бывшего президента США, кандидата в главы государства от республиканцев Дональда Трампа о новых подробностях расследования покушения на его жизнь, которое произошло в середине июля, пишет ABС News со ссылкой на источники. По информации телеканала, речь идет о встрече правоохранителей с политиком 1 августа.

«По словам источников, осведомленных о встрече, в течение более чем 90 минут сотрудники правоохранительных органов описывали стрелка Томаса Крукса как поразительно умного человека, который мог годами бороться с не диагностированным расстройством», — говорится в тексте.

Как отмечает ABC, допрос Трамп как свидетеля превратился в брифинг, в ходе которого экс-президент больше спрашивал агентов ФРБ, чем они его. Телеканал подчеркивает, что ведомство на данный момент не смогло установить мотивов стрелка, но до атаки на республиканца он искал в Сети разных фотографии разных политиков.

14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову.

Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после покушения.