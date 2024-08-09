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В Пентагоне прокомментировали возможность контактов с Россией

В Пентагоне заявили, что не планируют новых контактов с Россией

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РИА Новости/AP

Представитель Пентагона заявил РИА Новости, что США в ближайшее время не планируют нового разговора с Россией на уровне министров обороны.

«В настоящее время ничего не запланировано», — прокомментировал представитель ведомства возможность разговора министров обороны РФ и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина в ближайшее время.

12 июля между министрами обороны двух стран состоялся телефонный разговор. Позже NYT стало известно о содержании разговора министров обороны России и США Андрея Белоусова и Ллойда Остина. По данным газеты, РФ установила, что Киев готовит некую тайную операцию против Москвы. Остин отрицает любое участие США в подготовке заговоров, однако он все же связался с украинскими коллегами и попросил ничего не предпринимать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что РФ и США избежали эскалационного витка.

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