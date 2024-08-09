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В Британии рассказали, чем грозит Украине атака по Курской области

Меркурис: атака на Курскую область делает невозможными переговоры Киева с РФ

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MIC IZVESTIA / IZ.RU/Reuters

Власти Украины вряд ли смогут усилить свои позиции на возможных переговорах с Россией за счет атаки по Курской области, считает британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис, передает РИА Новости. По его словам, действия Киева, напротив, исключают шанс на диалог сторон.

»[Советник главы офиса президента Украины] Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область необходимо для усиления позиций Украины на переговорах. На самом деле произойдет обратное. Это приведет к тому, что переговоры станут невозможными», — заметил Меркурис.

Он добавил, что переговорный процесс исключен из-за нападения ВСУ на российскую территорию. Меркурис подчеркнул, что о каком диалоге может идти речь, когда украинская сторона пытается «захватить хотя бы миллиметр российской земли».

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее атаки ВСУ по Курской области связали с выборами в США.

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Атаки на Курскую область
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