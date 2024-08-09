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В Совфеде связали атаки ВСУ по Курской области с выборами в США

Сенатор Клишас: Киев пытается подыграть властям США атаками по Курской области

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Власти Украины пытаются помочь Демократической партии США сохранить власть за счет атак по Курской области, считает председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, передает Sputnik. По его словам, Киев давно планировал операцию и начал ее с оглядкой на политическую ситуацию в Америке.

»[Вице-президент США, основной претендент на выдвижение в главы государства от демократов] Камала Харрис начала набирать дополнительные рейтинги, есть социология, которая говорит, что она обходит [кандидата в президенты от республиканцев] Дональда Трампа. Как только они [Украина] почувствовали, что ситуация стала немножко колебаться в Соединенных Штатах, они сразу предприняли этот рейд», — заметил Клишас.

Он добавил, что когда рейтинги были на стороне Трампа, Украина всячески продвигала свою готовность к переговорам. Клишас подчеркнул, что как только ситуация повернулась в пользу демократов, Киев сразу пошел на шаги, способные помочь им.

«Это очевидная игра на поле демократов, попытка помочь им, показать, что их усилия не проходят даром — демократов Соединенных Штатов и тех в Европе, кто является убежденным сторонником того, что Украине нужно помогать», — резюмировал Клишас.

Армия России 7 августа остановила продвижение ВСУ в Курской области. Украинские силы уже потеряли сотни солдат и десятки единиц техники. Ряд западных СМИ назвали действия Украины не имеющими смысла. При этом в США заявили, что якобы не знали заранее об операции ВСУ на российской территории.

Ранее в Германии подметили недовольство в рядах ВСУ из-за атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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