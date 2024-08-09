Вучич получил от РФ данные о готовящемся в Сербии госперевороте

Президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос о подготовке Западом акций на территории республики с целью осуществления государственного переворота, заявил, что Россия предупредила руководство страны о готовящихся в республике массовых беспорядках, организаторами которых выступают представители западных стран. Его слова передает ТАСС.

«Информация получена по официальным каналам, мы с ней разбираемся», — уточнил президент.

Он добавил, что за это отвечают агентство безопасности и информации государства, а также люди, которые специализируются на этом в правительстве Сербии.

В июле власти Сербии разрешили проект по добыче лития на реке Ядар. Его стоимость оценивается в $2,4 млрд.

Решение вызвало серьезные разногласия в республике. Один из лидеров оппозиции Александр Йованович посчитал, что таким образом Сербия превратится в «дешевую сырьевую колонию».

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «некоторые силы» пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Сербии, чтобы дискредитировать законную власть республики.

Ранее президент Сербии раскритиковал судейство в матче против США на Олимпиаде-2024.