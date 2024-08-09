В МИД заявили, что Россия будет и дальше поднимать тему атак Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина наносит удары по гражданским целям и мирным жителям на территории РФ. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, »Киев... продолжает наращивать свою террористическую активность, что подтверждается последними событиями».

«Вновь нанесены удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории», — сказала Захарова.

Она отметила, что Россия намерена и далее регулярно поднимать тему действий украинских властей в ООН и на других многосторонних площадках.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область стала предметом беспокойства. 7 августа Россия потребовала осудить атаки ВСУ по мирным жителям в Курской области. По словам Захаровой, атаки происходят на фоне «циничного молчания Запада», который продолжает покрывать своих «киевских марионеток».

Ранее в МИД РФ заявили, что для ВСУ российские военкоры стали приоритетными целями.