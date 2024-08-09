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Дания ужесточает контроль на шведской границе

TV2: Дания усиливает контроль на госгранице со Швецией

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Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Датское правительство усиливает контроль на границе со Швецией, в частности на Эресундском мосту, соединяющем две страны. Об этом со ссылкой на министра юстиции Петера Хуммельгорда сообщает телеканал TV2.

«Ситуация серьезная», — пояснил министр, говоря о причине принимаемых мер.

Таким образом, после принятых мер в поездах, которые следуют через мост, будет производиться контроль пассажиров, кроме того, будет усилена аналитическая работа с камерами распознавания на границе.

Подобное решение было принято после того, как на прошлой неделе трем шведским подросткам были предъявлены обвинения в стрельбе в Дании. Утверждалось, что они связаны с организованной преступностью.

В самой Швеции часто фиксируются перестрелки и взрывы, якобы связанные с разборками ОПГ. Здесь зарегистрирован самый высокий в Евросоюзе уровень уличных происшествий.

Ранее сообщалось, что Дания и Германия планируют построить подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году, чтобы соединить датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен.

Ранее эксперт рассказал, как Финляндия и Швеция потеряли суверенитет.

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