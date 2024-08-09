Дания ужесточает контроль на шведской границе

Датское правительство усиливает контроль на границе со Швецией, в частности на Эресундском мосту, соединяющем две страны. Об этом со ссылкой на министра юстиции Петера Хуммельгорда сообщает телеканал TV2.
«Ситуация серьезная», — пояснил министр, говоря о причине принимаемых мер.
Таким образом, после принятых мер в поездах, которые следуют через мост, будет производиться контроль пассажиров, кроме того, будет усилена аналитическая работа с камерами распознавания на границе.
Подобное решение было принято после того, как на прошлой неделе трем шведским подросткам были предъявлены обвинения в стрельбе в Дании. Утверждалось, что они связаны с организованной преступностью.
В самой Швеции часто фиксируются перестрелки и взрывы, якобы связанные с разборками ОПГ. Здесь зарегистрирован самый высокий в Евросоюзе уровень уличных происшествий.
Ранее сообщалось, что Дания и Германия планируют построить подводный тоннель под Балтийским морем к 2029 году, чтобы соединить датский город Редбю с немецкой общиной Путгартен.
Ранее эксперт рассказал, как Финляндия и Швеция потеряли суверенитет.