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Послу Швеции в Мали заявили о необходимости покинуть страну

Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну из-за Украины

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Depositphotos

Посла Швеции в Мали уведомили о необходимости покинуть страну после заявления Стокгольма о сокращении помощи Бамако из-за разрыва связей с Украиной. Об этом сообщается на странице МИД Мали в соцсети X.

«Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД, получил уведомление о необходимости покинуть страну в течение 72 часов после враждебного заявления ее министра международного сотрудничества и торговли в отношении Мали», — сказано в сообщении.

5 августа Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооруженных террористов. Отмечалось, что это связано с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну правительственных войск и воевавших на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер». В Мали заявили, что действия Украины нарушают суверенитет страны, а также являются поддержкой международного терроризма.

Позднее Мали и Нигер попросили Совет Безопасности (СБ) ООН расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали.

Ранее Украина назвала «обидным» решение Нигера разорвать дипотношения с Киевом.

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