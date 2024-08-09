Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к условному сроку бывшего советника экс-вице-губернатора региона Владимира Арцыбашева за хищение 15 млн руб. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на областную прокуратуру.

Осужденного признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, однако ему удалось избежать колонии — ему назначили четыре года условно и штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, суд обязал Арцыбашева возместить нанесенный ущерб.

По данным суда, в 2020 году Арцыбашев и другие сотрудники правительства Рязанской области, администрации Рязани и коммерческих организаций похитили из регионального бюджета 15 млн руб. через закупку по завышенной цене шести коммунально-дорожных машин.

До этого ключевые фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот», расположенном в Московской области, признали свою вину.

Ранее министерство обороны РФ признали потерпевшей стороной в деле о хищениях в парке «Патриот».