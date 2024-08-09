Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший советник вице-губернатора избежал колонии за хищение 15 миллионов рублей

Суд вынес приговор экс-советнику бывшего вице-губернатора Рязанской области

close
100%
Pixabay

Железнодорожный районный суд Рязани приговорил к условному сроку бывшего советника экс-вице-губернатора региона Владимира Арцыбашева за хищение 15 млн руб. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на областную прокуратуру.

Осужденного признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, однако ему удалось избежать колонии — ему назначили четыре года условно и штраф в размере 500 тыс. руб. Кроме того, суд обязал Арцыбашева возместить нанесенный ущерб.

По данным суда, в 2020 году Арцыбашев и другие сотрудники правительства Рязанской области, администрации Рязани и коммерческих организаций похитили из регионального бюджета 15 млн руб. через закупку по завышенной цене шести коммунально-дорожных машин.

До этого ключевые фигуранты дела о хищениях в парке «Патриот», расположенном в Московской области, признали свою вину.

Ранее министерство обороны РФ признали потерпевшей стороной в деле о хищениях в парке «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами