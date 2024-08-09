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Новое видео покушения на Трампа подтвердило огрехи в работе охраны

WP: видео в день покушения на Трампа показало проблемы взаимодействия силовиков

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Evan Vucci/AP

Новые видео, которые сняли с помощью нательной камеры полицейского в день покушения на экс-президента США Дональда Трампа, показали проблемы взаимодействия между местными силовиками и Секретной службой Штатов. Об этом пишет газета The Washington Post.

Издание WP обратило внимание, что на ролик попала критика происходящего со стороны полицейских. Правоохранители возмущались решением не размещать силовиков на крыше, откуда Томас Мэтью Крукс открыл стрельбу.

При этом на записи полицейские отмечали, что Секретная служба была предупреждена обо всех рисках задолго до покушения.

Также в материале отмечаются технические проблемы, возникшие во время выступления Трампа. На видео показан фрагмент, где полицейский пытается связаться с коллегами и предупредить о вооруженном человеке на крыше. Однако из-за разных каналов связи сообщение так и не дошло до сотрудников Секретной службы.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. Во время предвыборного митинга в Пенсильвании в политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По данным источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

9 августа телеканал ABC сообщил, что подозреваемый в покушении в течение года «десятки раз» ходил тренироваться в тир. Согласно данным, полученным сенатором от Айовы Чаком Грассли, Крукс вел «интенсивную подготовку».

Ранее Трамп рассказал о своем состоянии после покушения.

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Покушение на Трампа
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