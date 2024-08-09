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ХАМАС потребовал освободить лидеров палестинских движений

ХАМАС потребовал освободить лидеров ФАТХ и НФОП для сделки с Израилем

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало посредникам свои условия для достижения перемирия с Израилем в секторе Газа. Среди требований движения – освобождение ряда видных палестинских заключенных, сообщил египетский портал Al-Youm as-Sabia.

Среди палестинских заключенных, освобождения которых требует ХАМАС, называются Марван Баргути, один из лидеров движения ФАТХ, и Ахмед Саадат, генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины (НФОП).

По информации источников, это требование можно рассматривать как «попытку ХАМАС достичь национального единства» среди палестинцев.

Портал отмечает, что в качестве еще одного условия сделки ХАМАС потребовал освобождения «всех лидеров палестинских движений, арестованных под надуманными предлогами и удерживаемых в израильских тюрьмах десятилетиями», а также всех задержанных женщин и несовершеннолетних.

7 августа президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Палестина выражает готовность к переговорам с Израилем об окончательном статусе в ходе мирной конференции по урегулированию ситуации в регионе.

Ранее армия Израиля начала операцию на юге сектора Газа.

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