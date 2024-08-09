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Байден разочарован действиями грузинских властей

Байден в письме Зурабишвили заявил, что разочарован действиями властей Грузии

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден заявил грузинскому лидеру Саломе Зурабишвили, что разочарован действиями грузинских властей, которые противоречат принципам демократии на фоне принятия в стране закона об иноагентах. Об этом говорится в письме американского лидера президенту Грузии, передает РИА Новости.

«Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление... Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах», — подчеркнул он.

Американский президент назвал упомянутый закон принятым в «кремлевском стиле», раскритиковав также «лживые заявления» высокопоставленных чиновников Грузии.

При этом, по словам Байдена, несмотря на охлаждение отношений Тбилиси и Вашингтона, США остаются приверженными европейской и атлантической интеграции Грузии.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что Соединенные Штаты намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент страны, Вашингтон сделал ставку на цветную революцию.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.

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