Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Путин и постоянные члены Совбеза РФ провели оперативное совещание

close
100%
«Кремль. Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Кремль. Новости»

Президент РФ Владимир Путин принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Обсуждались вопросы борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении.

В пресс-службе Кремля добавили, что в ходе заседания глава государства заслушал доклад директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Иные подробности пока не уточняются.

Российский лидер регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Как правило, подобные мероприятия проходят по пятницам.

7 августа Путин провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем которого стала атака украинских войск на Курскую область. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу утром 6 августа, при этом бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор.

Во время заседания президент призвал руководителей российских субъектов включиться в оказание помощи Курской области. Кроме того, глава государства поручил создать в регионе оперативный штаб.

Ранее Путин обвинил украинских солдат в неизбирательных обстрелах Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами