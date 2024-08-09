Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

Президент РФ Владимир Путин принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Обсуждались вопросы борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении.

В пресс-службе Кремля добавили, что в ходе заседания глава государства заслушал доклад директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова. Иные подробности пока не уточняются.

Российский лидер регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Как правило, подобные мероприятия проходят по пятницам.

7 августа Путин провел совещание с членами правительства, одной из ключевых тем которого стала атака украинских войск на Курскую область. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пересекли границу утром 6 августа, при этом бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор.

Во время заседания президент призвал руководителей российских субъектов включиться в оказание помощи Курской области. Кроме того, глава государства поручил создать в регионе оперативный штаб.

Ранее Путин обвинил украинских солдат в неизбирательных обстрелах Курской области.