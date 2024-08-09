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МИД России анонсировал визит президента Палестины в Москву

МИД: визит президента Палестины Аббаса в Москву ожидается в ближайшее время

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Christophe Ena/AP

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву должен состояться в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

Представитель российского ведомства добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами ближневосточного конфликта из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном.

6 августа Махмуд Аббас сообщил о предстоящем визите в Россию, целью которого является обмен мнениями по актуальным международным событиям, согласование позиций и укрепление двусторонних отношений. Он также добавил, что Россия и Палестина имеют крепкие исторические связи.

В этот же день газета The New York Times сообщила, что представители Ирана запросили у России системы ПВО С-400 в рамках подготовки к возможному прямому столкновению с Израилем. Это произошло во время визита секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Тегеран.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявила, что Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.

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