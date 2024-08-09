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Описаны условия для личной встречи Эрдогана и Асада

МИД России: для личной встречи Эрдогана и Асада требуется серьезная подготовка

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Bassem Tellawi/AP

Для организации встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его сирийского коллеги Башара Асада необходима серьезная подготовка. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, передает РИА Новости.

«Мы всегда готовы и в Москве проводить встречи, и трехсторонние, и между двумя непосредственно заинтересованными сторонами, представителями официального Дамаска и Анкары», — сказал замглавы МИД.

Богданов добавил, что Россия поддерживает курс на нормализацию отношений между двумя государствами, которые граничат между собой.

В конце июля газета Türkiye писала, что первая за более чем десять лет встреча Эрдогана и Асада может состояться в августе на пограничном контрольно-пропускном пункте.

Позже издание сообщило, что глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсуждал с турецким коллегой Ибрагимом Калыном дату и место встречи лидеров Турции и Сирии.

При этом, по информации газеты, параллельно со встречей турецкого и сирийского президентов может состояться и встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Турцию.

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