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Политолог рассказал, как политики ФРГ стремятся перехватить повестку о мире на Украине

Политолог Макаркин: немецкие политики хотят перехватить повестку о мире с РФ

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Global Look Press

Немецкие политики и политические силы стремятся «перехватить» повестку о восстановлении отношений Германии и России у партии «Альтернатива для Германии». Об этом в беседе с РИА Новости заявил политолог Алексей Макаркин.

«Наблюдается перехват повестки о восстановлении отношений с Россией, за что выступают и «Альтернатива для Германии», и левые. Им приходится маневрировать, улавливая общественные настроения», - подчеркнул он.

Макаркин отметил, что этот процесс начался в преддверии голосования в Тюрингии и Бранденбурге – восточных областях страны.

Как напомнил эксперт, у востока Германии давно сложились особые исторические и эконмические связи с Россией. В этой связи граждане страны, проживающие в восточной части ФРГ, иначе смотрят на проблемы внешней политики Германии и отношений с Берлина с Москвой.

До этого премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германии нужно возобновить сотрудничество с Россией и восстановить газопровод «Северный поток». Кречмер отметил, что немецкое правительство отказалось от курса дипломатии, выбрав стратегию поставки вооружений.

Ранее Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине удары по России.

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