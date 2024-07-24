Шольц объяснил, почему Германия разрешила Украине удары по России

Германия дала разрешение Украине применять поставленное Берлином оружие для ударов по территории России, чтобы затруднить атаки на Харьков. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«Было необходимо что-то решить с Харьковом, чтобы Россия не могла использовать границу как защитный щит для массивных ударов по этому крупному городу», — сказал он.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России.

Он добавил, что если западные союзники не разрешат Украине бить их оружием по территории РФ, то Киев будет использовать собственные разработки.

20 июня президент РФ Владимир Путин сказал, что удары Вооруженных сил Украины по территории России с помощью западного вооружения — это «близко к агрессии».

По его словам, «те, кто поставляют это оружие, считают, что они с нами не воюют».

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.