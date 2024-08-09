У посольства России в Токио митингуют ультраправые организации

В годовщину вступления СССР в войну против Японии ультраправые организации в Токио проводят акцию протеста у посольства России. Об этом сообщает РИА Новости.

События жестко контролируются местной полицией. В публикации отмечается, что на ближайшую к посольству улицу протестующих с транспарантами допускают только по трое в плотном кольце стражей порядка. Им разрешают встать на противоположной от российской дипмиссии стороне дороги и выкрикивать лозунги без средств звукоусиления. К посольству для передачи петиции допустили одного человека, о ее содержании не сообщается.

На соседних улицах наблюдаются микроавтобусы членов ультраправых организаций, откуда выкрикиваются лозунги в мегафоны. При превышении допустимой громкости их останавливают и пресекают эти действия.

Война СССР и Японии началась 9 августа 1945 года и менее чем через месяц завершилась капитуляцией Квантунской армии. Боевые действия стали последней крупной военной кампанией Второй мировой войны. По итогам войны СССР вернул в состав страны южную часть Сахалина и основную группу Курильских островов. В Японии их называют «северными территориями», чью потерю оспаривают до сих пор. Между СССР (а теперь РФ) и Японией по сей день не заключен мирный договор.

Ранее Путин заявил, что на текущий момент для заключения мирного договора между Россией и Японией нет необходимых условий.