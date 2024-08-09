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В Крыму заявили, что Германия не вынесла уроков из Курской битвы, помогая ВСУ

Депутат Шонус о немецком оружии ВСУ под Курском: ФРГ не выучила уроки истории

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Bodo Schackow/Global Look Press

Германия не выучила уроков истории, разрешив ВСУ использовать немецкое оружие в ходе атаки на территорию Курской области. Так заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в беседе с РИА Новости прокомментировал использование ВСУ под Курском немецких танков.

«Русский солдат и ранее из Курской области гнал фашиста в Великую Отечественную войну, изгонит и сейчас», — подчеркнул он.

По словам Шонуса, использование ВСУ немецких танков на территории Курской области говорит о том, что в Германии не вынесли уроков истории.

Глава комитета бундестага по обороне Маркус Фабер сообщал об отсутствии проблем с тем, что ВСУ пользуются немецкими танками в ходе атаки на Курскую область.

До этого сообщалось, что украинские военные начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Минобороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они применили 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Продвижение войск ВСУ было остановлено 7 августа, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов.

Ранее восемь ракет и беспилотников ВСУ уничтожили над Курской областью.

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Атаки на Курскую область
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