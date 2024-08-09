Восемь ракет и беспилотников ВСУ уничтожили над Курской областью

В ночь на 9 августа четыре украинские ракеты и четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«При обнаружении обломков не трогайте их, а сразу звоните 112! Благодарю бойцов ПВО за защиту!» — написал чиновник.

Утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора региона, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее стало известно о переброске вагнеровцев в Курскую область.