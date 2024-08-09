Политолог: есть признаки, что Зеленского заставили начать наступление на Курск

За совместные действия Вооруженных сил Украины и НАТО отвечает генерал-лейтенант ВС США Антонио Агуто. Все важные шаги и операции Киев планирует под его командованием, в том числе и наступление на Курскую область, заявил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров.

Используемый Украиной и Штатами формат работы не предполагает самостоятельности, особенно относительно масштабных атак, убежден эксперт.

«В силу этого обстоятельства решение об атаке на территорию Курской области не могло быть принято Зеленским без консультации с западными советниками», — считает он.

В пользу этого аргумента, по словам Сипрова, говорит тот факт, что во время своих атак ВСУ активно использовали поставляемую Западом технику, в том числе – бронемашины Stryker, которые созданы для нападения и проникновения вглубь территории.

Еще одним фактом намерений Запада эскалировать конфликт политолог назвал передачу Киеву истребителей F-16, подчеркнув, что выбор пал именно на те версии самолетов, которые могут применяться для подвески американских атомных бомб. Это говорит о снятии всех табу относительно поддержки Украины, помимо оружия массового поражения, уверен Сипров.

Что касается наступления под Курском, то многое в этом, как и в целом относительно спецоперации, зависит от американской экономики и того, насколько долго они смогут вливать средства в Украину, считает эксперт. По его мнению, если денег у Вашингтона не хватит, то этот «проект» они могут закрыть.

Напомним, стало известно о расколе в украинской армии после тяжелых потерь в Курской области. Подчеркивается, что Результаты этой операции могут стать решающими для главкома ВСУ, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали окапываться в Курской области.