Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили, что США сделали ставку на цветную революцию в Грузии

Сенатор Джабаров: США сделали ставку на цветную революцию в Грузии

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент страны, Вашингтон сделал ставку на цветную революцию. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Российская разведка уже сообщила, что США сделали ставку на очередную цветную революцию и будут добиваться смены власти в Тбилиси по итогам парламентских выборов 26 октября», — подчеркнул он.

В таких условиях Россия, напомнил сенатор, на парламентском уровне заявила о готовности к диалогу с Грузией по вопросу о восстановлении дипломатических отношений.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщало, что США хотят обвинить во всех бедах Грузии Россию. По данным ведомства, с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая собирается дать интервью американскому СМИ, Вашингтон может готовить «цветную революцию» в республике.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами