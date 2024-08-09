В Совфеде заявили, что США сделали ставку на цветную революцию в Грузии

Соединенные Штаты намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент страны, Вашингтон сделал ставку на цветную революцию. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров.

«Российская разведка уже сообщила, что США сделали ставку на очередную цветную революцию и будут добиваться смены власти в Тбилиси по итогам парламентских выборов 26 октября», — подчеркнул он.

В таких условиях Россия, напомнил сенатор, на парламентском уровне заявила о готовности к диалогу с Грузией по вопросу о восстановлении дипломатических отношений.

До этого пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщало, что США хотят обвинить во всех бедах Грузии Россию. По данным ведомства, с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая собирается дать интервью американскому СМИ, Вашингтон может готовить «цветную революцию» в республике.

Ранее США начали пересмотр всех программ сотрудничества с Грузией.