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Дерипаска призвал немедленно завершить вооруженный конфликт на Украине

Бизнесмен Олег Дерипаска выступил за немедленное прекращение огня на Украине

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал немедленно завершить боевые действия на Украине. Предприниматель сделал соответствующее заявление в интервью японскому журналу Nikkei Asia.

По словам бизнесмена, остановить конфликт можно только через прекращение огня. В связи с этим он обратил внимание на необходимость «немедленно и безоговорочно» завершить сражения.

Дерипаска выразил уверенность, что российское руководство тратит слишком много средств на проведение специальной военной операции (СВО). В то же время он сообщил об отсутствии каких-либо изменений в его отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Они (Кремль. — «Газета.Ru») меня не трогают, мы не трогаем политику», — сказал миллиардер.

Также предприниматель высказался о поставках российского сырья в Индию и КНР. По его словам, на фоне западных санкций сотрудничество с Нью-Дели и Пекином стало для Москвы «спасательным кругом».

8 августа глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что в данный момент власти страны не видят смысла в прямых переговорах с РФ. Он добавил, что Киев не собирается идти на компромиссы с Москвой.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько шансов на мир упустила Украина.

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