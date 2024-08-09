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В ХАМАС заинтересованы в сделке с Израилем до атаки Ирана

Новый глава политбюро ХАМАС заинтересован в сделке с Израилем до атаки Ирана

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Global Look Press

Новый глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар заинтересован в прекращении огня до начала возможной атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает израильский телеканал Keshet 12, передает ТАСС.

По данным источников телеканала, Синвар направил послание руководителям ХАМАС, которые находятся за пределами сектора Газа. В нем он призвал палестинское движение договориться с израильской стороной о прекращении боевых действий в анклаве до потенциальной атаки Ирана и ливанской «Хезболлы» на Израиль.

До этого на Западе, как отмечала газета Wall Street Journal, предположили, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» могут начать атаку на Израиль «в ближайшие дни».

При этом США, по данным газеы, предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и его экономика могут понести сокрушительный удар, если Тегеран предпримет крупное нападение на Израиль.

Ранее Израиль обвинил спецслужбы Ирана в вербовке своих граждан в социальных сетях.

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