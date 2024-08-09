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В США рассказали, когда может начаться эскалация конфликта между Ираном и Израилем

WSJ: на Западе считают, что атака Ирана на Израиль начнется в ближайшие дни

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Global Look Press

На Западе полагают, что Иран и ливанская группировка «Хезболла» может начать атаку на Израиль «в ближайшие дни». Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

«Западные чиновники полагают, что Иран и «Хезболла» начнут атаки на Израиль в ближайшие дни, но надеются, что неделя лихорадочной международной дипломатии и новые военные развертывания в регионе помогут отсрочить и, возможно, смягчить последствия», - говорится в сообщении издания.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

США, как отмечает газета, предупредили Иран, что его недавно избранное правительство и его экономика могут понести сокрушительный удар, если Тегеран предпримет крупное нападение на Израиль.

При этом Израиль дал понять, что готов быстро ответить на любой удар и даже упредить его, если это необходимо, добавляет Wall Street Journal.

До этого министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир напомнил, что в 1960-е, в годы Шестидневной войны, еврейское государство смогло успешно нанести превентивные удары по противникам, намекнув на соответствующую стратегию для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ранее в Совфеде усомнились, что Иран может отказаться от удара по Израилю.

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