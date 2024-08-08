Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде усомнились, что Иран может отказаться от удара по Израилю

Сенатор Пушков усомнился, что Иран откажется от массированного удара по Израилю

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков усомнился в том, что Иран откажется от удара по Израилю после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию Politico о том, что Тегеран рассматривает возможность сменить тактику, отказавшись от удара по еврейскому государству.

«Версия, дезинформация или намеренная «утечка»? Пока ясности нет. Однако непонятно, какую «компенсацию» Иран получает в случае отказа от удара, уже объявив на весь мир о том, что удар возмездия неминуем. Или компенсация обещана, но осталась за пределами этой информации? Можно предположить, что в этом случае речь должна идти не только о «предупреждениях» и угрозах Тегерану», — написал Пушков.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке давно вышла за «пределы предупреждений». Кроме того, отметил парламентарий, информация в материале Politico является двусмысленной, поскольку там отмечается, что Иран лишь рассматривает возможность отказаться от удара, но не более того. Тегеран не посылал сигналов о подобном развитии событий, указал Пушков.

До этого Politico со ссылкой на источники писал, что власти Ирана рассматривают возможность сменить тактику, отказавшись от первоначальных планов по массированной атаке на Израиль. По информации издания, в США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не ждет удара по еврейскому государству в ближайшее время.

Ранее в ХАМАС не исключили превентивный удар Израиля по Ирану.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами