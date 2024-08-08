В Совфеде усомнились, что Иран может отказаться от удара по Израилю

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков усомнился в том, что Иран откажется от удара по Израилю после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию Politico о том, что Тегеран рассматривает возможность сменить тактику, отказавшись от удара по еврейскому государству.

«Версия, дезинформация или намеренная «утечка»? Пока ясности нет. Однако непонятно, какую «компенсацию» Иран получает в случае отказа от удара, уже объявив на весь мир о том, что удар возмездия неминуем. Или компенсация обещана, но осталась за пределами этой информации? Можно предположить, что в этом случае речь должна идти не только о «предупреждениях» и угрозах Тегерану», — написал Пушков.

По его словам, ситуация на Ближнем Востоке давно вышла за «пределы предупреждений». Кроме того, отметил парламентарий, информация в материале Politico является двусмысленной, поскольку там отмечается, что Иран лишь рассматривает возможность отказаться от удара, но не более того. Тегеран не посылал сигналов о подобном развитии событий, указал Пушков.

До этого Politico со ссылкой на источники писал, что власти Ирана рассматривают возможность сменить тактику, отказавшись от первоначальных планов по массированной атаке на Израиль. По информации издания, в США считают, что Тегеран уже принял соответствующие решение и не ждет удара по еврейскому государству в ближайшее время.

Ранее в ХАМАС не исключили превентивный удар Израиля по Ирану.