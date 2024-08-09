США находятся «в ярости» из-за отношений РФ и Турции

Соединенные Штаты «в ярости» от того, что Турция продолжает активную торговлю с Россией, поставляя Москве в том числе высокотехнологичную продукцию, которую можно использовать в ходе СВО. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Обильная торговля (Турции. — прим. ред.) с Россией приводит в ярость США», — говорится в сообщении издания.

Немецкая газета называет политику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «двойной игрой». Отмечается, что в последнее время все больше и больше западных компаний уходили из России, в этой связи Турция «значительно активизировала экономические отношения с Москвой», что не может быть незамеченным на Западе.

Как напоминает издание, США уже ввели вторичные ограничения против компаний из третьих стран, которые помогают России «уклоняться от санкций», в результате них турецкий экспорт в Россию упал на 30% в первой половине 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого сообщалось, что США пригрозили Турции санкциями за экспорт технологий в Россию. В Вашингтоне обеспокоены тем, что Турция стала ключевым каналом поставок в РФ электроники западного производства. Речь идет о процессорах, картах памяти, усилителях и другой технике, которая может быть использована в военных целях.

Ранее в Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из России.