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В Турции оценили влияние западных санкций на турпоток из России

Экономист Эрчин: санкции Запада ограничили поток российских туристов в Турцию

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Depositphotos

Турпоток из России в Турцию снизился из-за западных санкций, однако серьезной просадки пока не наблюдается, заявил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Его слова приводит РИА Новости.

«По данным министерства туризма, за первые шесть месяцев этого года Турцию посетили 2,7 млн российских туристов. Это очень близко к рекордному показателю 2019 года. Это означает, что серьезного спада нет, несмотря на рост цен и санкции», — констатировал экономист.

Без санкций турпоток из России за полгода мог бы составить порядка 3–3,5 млн человек, уверен Эрчин.

Всего за полгода Турцию посетили 21,6 млн иностранцев, что на 10% превышает показатель за аналогичный период 2023-го. В пятерку стран – поставщиков туристов в республику помимо РФ также вошли Германия, Великобритания, Иран и Болгария.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на отпуск.

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