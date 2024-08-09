Премьер Японии не упомянул США на памятной церемонии в Нагасаки

Япония не должна допустить повторения трагедии в Хиросиме и Нагасаки, Токио будет продолжать нести правду о ней. Об этом на церемонии памяти в Нагасаки заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, при этом он не сказал ни слова об ответственности США за бомбардировки упомянутых городов, передает РИА Новости.

«Мы никогда не должны допустить повторения трагедии, случившейся в Нагасаки и Хиросиме», — подчеркнул глава японского кабмина.

Он отметил, что в этой связи важной задачей Японии стало продвижение идеи «мира без ядерного оружия», а также донесение исторической правды о бомбардировках Японии в 1945 году. Кисида добавил, что Токио в будущем намерен продолжать говорить мировому сообществу о важности сделать Нагасаки последним местом, куда была сброшена атомная бомба.

Кроме того, японский премьер упомянул Россию, отметив якобы возросшую «угрозу» применения ядерного оружия.

До этого депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Ранее сообщалось, что американский посол в Японии не посетит мемориальную церемонию в Нагасаки.