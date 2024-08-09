Парагвай попросил США ускорить отъезд американского посла

Руководитель министерства иностранных дел Парагвая Рубен Рамирес Лескано попросил Вашингтон ускорить отъезд посла США в южноамериканской республике из-за его заявления о введении санкций в отношении парагвайской компании. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, таким образом Парагвай хочет избежать того, чтобы утрата доверия к конкретному человеку нанесла вред отношениям.

Лескано добавил, что посол США Марк Отсфилд излишне политизировал тему санкций в отношении компании Tabacalera del Este, связанной с экс-президентом Парагвая Орасио Картесом.

В публикации отмечается, что в июле новым главой дипмиссии США в этой стране был назначен Габриэль Эскобар.

Накануне министерство иностранных дел Молдавии выразило сожаление в связи с решением Москвы объявить одного из сотрудников посольства «persona non grata» и выслать его из России.

Накануне временный поверенный в делах Молдавии в России Александр Кетрару был вызван в российский МИД, где ему был предъявлен решительный протест «в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева».

Ранее в МИД РФ оценили решение Румынии объявить ее дипломата нежелательной персоной.