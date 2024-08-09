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Крупнейшие страны Латинской Америки хотят мира в Венесуэле

Бразилия, Мексика и Колумбия призвали власти и оппозицию Венесуэлы к переговорам

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Samir Aponte/Reuters

Бразилия, Мексика и Колумбия призвали власти и оппозицию Венесуэлы к переговорам — а также власти этих латиноамериканских стран призвали Национальный избирательный совет (НИС) опубликовать итоги президентских выборов в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав МИД трех стран.

«Главы МИД Бразилии, Колумбии и Мексики подтверждают свою готовность поддержать усилия по диалогу и поиску взаимопонимания, которые способствуют политической стабильности и демократии в стране», — указано в заявлении.

Уточняется, что бразильские, колумбийские и мексиканские дипломаты призвают НИС опубликовать итоги выборов — с развивкой по избирательным округам. Также главы МИД трех стран призвали политические силы проявлять благоразумие при демонстрациях и мероприятиях.

До этого политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что США хотят нанести удар по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро за то, что их отрезают от нефтяных месторождений.

Ранее в Венесуэле задержали более двух тысяч участников беспорядков.

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