Байден снова покинул рабочее место

Президент США Джо Байден вновь покинул свой офис в Вашингтоне перед выходными, направившись в свой дом в штате Делавэр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служуа Белого дома

По информации американских СМИ, сопровождающих президента, он приземлился на авиабазе Эндрюс в Мэриленде в 17:25 по местному времени (00:25 мск) и вылетел в сторону Делавэра.

В соответствии с графиком, Байден планирует встретиться с избирательным штабом демократов в Уилмингтоне в четверг, а затем отправится в курортный город Рехобот-Бич, где, как ожидается, проведет остаток рабочей недели и выходные.

После решения о выходе из предвыборной гонки и отказа от планов на переизбрание, Байден стал чаще покидать Вашингтон и реже появляться на публике. На прошлой неделе он также выезжал в Делавэр до окончания рабочей недели.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.