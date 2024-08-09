Посольство: Черногория оборвала с Россией практически все контакты

Посол России в Подгорице Владислав Масленников заявил, что Черногория оборвала с ними практически все контакты. При этом в беседе с газетой «Известия» он добавил, что за первые пять месяцев текущего года россияне инвестировали в экономику Черногории €54 млн.

По словам дипломата, Россия по-прежнему занимает второе место по объему иностранных вложений в эту балканскую страну, которые в прошлом году составили более €112 млн. Кроме того, поток туристов из России остается высоким: в прошлом году Черногорию посетили почти 250 тыс. россиян.

Журналисты «Известий» спросили, ожидает ли Москва значительных изменений в политических отношениях с этой страной.

Пока от черногорской стороны никаких сигналов не поступало, заявил Масленников. Зато США открыто выразили недовольство по поводу участия в правительстве блока «За будущее Черногории», лояльного к России.

Посол США в Подгорице Джуди Райзинг Райнке сразу после назначения нового министра иностранных дел публично призвала его обеспечить приверженность правительства евроатлантическим целям.

Ранее в Черногории утвердили обновленный состав кабинета министров.