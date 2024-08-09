Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в отмене российской помощи

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) пытаются отменить через суд соглашение между руководством автономии и российским ПАО «Промсвязьбанк». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, благодаря соглашению более 30 тысяч пенсионеров и бюджетников Гагаузии получают ежемесячные выплаты в размере 2 тыс. леев ($115).

Гуцул считает, что подобное делается, ведь помощь нуждающимся распределяется, минуя карманы министров и без оплаты услуг посредников.

17 марта президент Молдавии Майя Санду обвинила партию «Шор» в тесных связях с Россией. По ее словам, целью оппозиционной фракции является дестабилизация ситуации в стране и свержение власти путем насилия демократически избранного правительства.

В отношении Гуцул возбуждено уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор». Политик считает, что дело сфабриковано. Гуцул отметила, что таким образом Санду расправляется со своими политическими оппонентами.

Ранее в Молдавии «заминировали» суд, рассматривающий дело главы Гагаузии.