Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Грузии обвинила власти страны в предательстве

Зурабишвили назвала предательством разрыв отношений Грузии с США

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

США приняли решение о прекращении финансовой поддержки Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара из-за действий грузинского правительства, в том числе принятия закона «об иноагентах», считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее мнению, Вашингтон не раз помогал Тбилиси, безвозмездно передавая вакцины, в том числе во время пандемии COVID-19.

«Когда демографический показатель страны упал до катастрофической отметки, когда сотни тысяч человек покидают страну, разрыв столь важных связей с Америкой является прямым предательством», — написала Зурабишвили в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

США сократили финансовую помощь Грузии в конце июля в связи с принятие в парламенте страны законопроекта о прозрачности иностранного влияния, который часто сравнивают с российским законом об иноагентах. Вслед за Вашингтоном схожее решение приняли и в Евросоюзе. По информации грузинских СМИ, сокращения финансирования, в частности, ударят по центру Лугара, построенного при поддержке США еще в 2011 году. Лаборатория официально занимается исследованием биологических угроз, с 2018 года ее не раз подозревали в проведении экспериментов на людях.

Ранее в Грузии ответили на прекращение финансовой помощи со стороны Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами