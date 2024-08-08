Президент Грузии обвинила власти страны в предательстве

США приняли решение о прекращении финансовой поддержки Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара из-за действий грузинского правительства, в том числе принятия закона «об иноагентах», считает президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее мнению, Вашингтон не раз помогал Тбилиси, безвозмездно передавая вакцины, в том числе во время пандемии COVID-19.

«Когда демографический показатель страны упал до катастрофической отметки, когда сотни тысяч человек покидают страну, разрыв столь важных связей с Америкой является прямым предательством», — написала Зурабишвили в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

США сократили финансовую помощь Грузии в конце июля в связи с принятие в парламенте страны законопроекта о прозрачности иностранного влияния, который часто сравнивают с российским законом об иноагентах. Вслед за Вашингтоном схожее решение приняли и в Евросоюзе. По информации грузинских СМИ, сокращения финансирования, в частности, ударят по центру Лугара, построенного при поддержке США еще в 2011 году. Лаборатория официально занимается исследованием биологических угроз, с 2018 года ее не раз подозревали в проведении экспериментов на людях.

Ранее в Грузии ответили на прекращение финансовой помощи со стороны Запада.