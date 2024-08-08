Мишустин произвел кадровые перестановки в Федеральной налоговой службе России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Тимура Шиналиева заместителем руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого назначения Шиналиев был начальником управления специальных проектов ФНС России.
6 августа Мишустин определил вице-премьеров, курирующих национальные цели развития России. Денис Мантуров назначен куратором в области технологического лидерства. Дмитрий Патрушев будет отвечать за сферу экологического благополучия; Александр Новак — за устойчивое и динамическое развитие экономики страны; Татьяна Голикова — за разработку технологий, обеспечивающих сбережение здоровья россиян; Дмитрий Чернышенко — за реализацию потенциала человека; Виталий Савельев — за создание беспилотных авиационных систем; Дмитрий Григоренко — за цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта; Марат Хуснуллин — за комфортную и безопасную среду, а также сокращение количества непригодного для жизни жилья.
21 июня Мишустин назначил первым заместителем министра сельского хозяйства Елену Фастову.
Ранее в компании РЖД сменился заместитель гендиректора.