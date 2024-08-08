В Мексике заявили, что не смогут арестовать Путина в случае его визита

Власти Мексики не смогут арестовать Владимира Путина в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС) в случае его визита в октябре на инаугурацию следующего президента североамериканской страны Клаудии Шейнбаум. Об этом заявил глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, слова которого передает ТАСС.

«Мы не можем сделать это, это не наше дело», — заявил он на вопрос журналистов о том, поступят ли власти Мексики в соответствии с ордером Международного уголовного суда в случае визита Путина в страну.

Лопес Обрадор также подтвердил, что власти страны направили приглашения на инаугурацию Шейнбаум главам всех стран, с которыми у Мексики установлены дипломатические отношения.

Церемония вступления в должность Шейнбаум состоится 1 октября в Мехико. В мексиканском посольстве в РФ отметили, что российский президент примет решение, будет ли он лично участвовать в церемонии или отправит в Мексику высокопоставленное должностное лицо, которое сделает это от его имени.

В российском дипломатическом представительстве в Мехико подтвердили, что приглашение на церемонию инаугурации президента поступило в Москву.

Мексика признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента России.

В начале лета МИД РФ выразил надежду на продолжение диалога с Мексикой при новом президенте.

Ранее на Зеленского подали иск в Международный уголовный суд.