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В Польше вызвали временную поверенную в делах Нигерии

В МИД Польши вызвали временную поверенную в делах Нигерии из-за ареста студентов

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Польши вызвало временную поверенную в делах Нигерии в Варшаве после задержания шести польских студентов и их сопровождающего на севере африканской страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт польского внешнеполитического ведомства.

«В МИД была приглашена временная поверенная в делах посольства Нигерии в Варшаве в целях совместных усилий по освобождению группы польских студентов», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что также планируется совместно работать для прояснения ситуации.

7 августа сообщалось, что в Нигерии в штате Кано задержаны шестеро польских студентов, которые несли флаги России во время антиправительственных протестов.

До этого государственная тайная полиция Нигерии сообщила, что в стране задержали нескольких портных за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Также были задержаны некоторые «спонсоры» портных.

Сотни тысяч нигерийцев с 1 августа протестуют против экономических реформ, которые привели к частичному прекращению субсидий на бензин и электроэнергию, девальвации валюты и инфляции, достигшей самого высокого уровня за последние 30 лет.

Ранее в Нигерии задержали Ленина.

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