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Путин включил Белоусова в состав оргкомитета «Победа»

Путин включил министра обороны России Белоусова в состав оргкомитета «Победа»

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Президент России Владимир Путин включил главу министерства обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета «Победа». Это следует из указа главы государства, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав Комитета следующих лиц: Белоусова А.Р. — министра обороны РФ», — говорится в публикации.

Оргкомитет «Победа» был организован в августе 2000 года указом Путина. Комитет занимается подготовкой и проведением мероприятий, связанных с памятными датами военной истории России, решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.

Также Путин присвоил министру культуры Чечни Марет Байсаровой звание заслуженного артиста России.

В этот же день Путин назначил вице-премьера России Дмитрия Патрушева руководителем межведомственной рабочей группы по ликвидации загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское, расположенном в Иркутской области.

Ранее певцу Shaman присвоили звание заслуженного артиста России.

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