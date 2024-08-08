Путин включил Белоусова в состав оргкомитета «Победа»

Президент России Владимир Путин включил главу министерства обороны Андрея Белоусова в состав оргкомитета «Победа». Это следует из указа главы государства, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Включить в состав Комитета следующих лиц: Белоусова А.Р. — министра обороны РФ», — говорится в публикации.

Оргкомитет «Победа» был организован в августе 2000 года указом Путина. Комитет занимается подготовкой и проведением мероприятий, связанных с памятными датами военной истории России, решением проблем ветеранов Великой Отечественной войны и иных боевых действий.

Также Путин присвоил министру культуры Чечни Марет Байсаровой звание заслуженного артиста России.

В этот же день Путин назначил вице-премьера России Дмитрия Патрушева руководителем межведомственной рабочей группы по ликвидации загрязнения окружающей среды в городе Усолье-Сибирское, расположенном в Иркутской области.

Ранее певцу Shaman присвоили звание заслуженного артиста России.